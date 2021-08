Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça fait son deuil de Lionel Messi !

Publié le 14 août 2021 à 20h30 par La rédaction mis à jour le 14 août 2021 à 20h37

Alors que Lionel Messi est désormais un joueur du PSG, les joueurs du FC Barcelone font peu à peu le deuil de leur ancien coéquipier au fil du temps.

Lionel Messi et le FC Barcelone, c’est définitivement terminé ! En effet, le club catalan était tout simplement incapable de prolonger le contrat de son désormais ex-numéro 10 en raison de ses soucis financiers et de sa masse salariale colossale. En conséquence, le PSG a pu profiter de l’opportunité pour enregistrer l’arrivée libre de Lionel Messi dans son effectif. Le natif de Rosario désormais âgé de 34 ans a ainsi paraphé un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire optionnelle avec les pensionnaires du Parc des Princes. Et du côté du club catalan, l’heure est maintenant venu de passer à autre chose, comme l’a bien signifié Ronald Koeman en conférence de presse ce samedi à la veille du match contre la Real Sociedad : « Messi est le passé et nous ne devons pas vivre dans le passé, nous devons vivre aujourd'hui et demain et travailler dur pour atteindre ce que nous voulons atteindre ».

« Nous devrons nous adapter et offrir notre meilleure version »