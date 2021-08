Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman tire définitivement un trait sur Lionel Messi !

Publié le 14 août 2021 à 18h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 14 août 2021 à 18h41

Alors que Lionel Messi a officiellement rejoint le PSG cette semaine, Ronald Koeman semble clairement vouloir passer à autre chose.

Lionel Messi et le FC Barcelone, c’est définitivement terminé. En effet, l’international argentin a officiellement rejoint le Paris Saint-Germain cette semaine en paraphant un contrat de deux ans assorti d’une année supplémentaire en option. Et si le club parisien a réussi à enregistrer la signature du joueur de 34 ans, c’est clairement grâce au Barça dans la mesure où l’écurie catalane était tout simplement dans l’incapacité de le prolonger en raison de sa masse salariale et de ses difficultés sur le plan financier. Et si le FC Barcelone doit à son ancien homme providentiel 52 M€, une somme correspondant au report de son salaire la saison passée après le passage de la pandémie de Covid-19, tout indique que le club catalan veut tourner la page au plus vite sur le plan sportif.

« Messi est le passé et nous ne devons pas vivre dans le passé »