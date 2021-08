Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est dans l’impasse pour sa vague de départs !

Publié le 14 août 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 14 août 2021 à 19h35

Alors que le PSG ambitionne désormais de vendre certains joueurs de son effectif, tout indique que cette opération dégraissage prend actuellement du plomb dans l’aile.

Le moins que l’on puisse dire est que le mercato estival du Paris Saint-Germain est très actif dans le sens des arrivées. Et pour cause, pas moins de cinq joueurs ont été recrutés par le club de la capitale jusque-là. Il s’agit successivement de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, et la cerise sur le gâteau qu’est Lionel Messi. Ce faisant, la direction sportive du PSG a réussi à renforcer son effectif de manière conséquente. Cependant, le club parisien prévoyait également de vendre une partie de son effectif au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Bien que cela n’est en aucun cas un engagement et que le chiffre n’engage à rien contrairement à ce qu’on peut lire à tort parfois, le PSG avait signifié à la DNCG qu’il prévoyait de vendre pour 180 M€ au cours de cet exercice 2021/2022. Problème, pour l’heure, les départs actuels ne concernant que Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen (contre environ 10 M€ bonus compris) et le départ en prêt payant d’Alphonse Areola contre 2 M€ à West Ham.

Personne n’est sur le point de quitter le PSG !