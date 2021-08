Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris sa décision !

Publié le 14 août 2021 à 18h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le PSG lors de ce mercato estival. Le champion du monde français serait obnubilé par Paris cet été et voudrait gagner la Ligue des Champions avec le club parisien cette saison.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises dès cet été. En effet, le PSG pourrait se résoudre à vendre son numéro 7 lors de ce mercato estival s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas le voir partir librement et gratuitement en 2022. Pour éviter ce terrible scénario, Leonardo a fait une offre alléchante à Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a proposé un contrat qui se rapproche le plus possible de celui de Neymar à son numéro 7. Et alors qu'il serait toujours réticent à prolonger, Kylian Mbappé ne devrait pas pour autant prendre le large cet été.

Kylian Mbappé va rester au PSG cet été