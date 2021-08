Foot - Mercato - PSG

Mercato : Messi, Haaland… Mbappé peut s’en aller, le PSG a tout prévu !

Publié le 14 août 2021 à 22h10 par A.D.

Entre la signature de Messi et la possibilité de recruter Haaland dans quelques mois pour 75 M€, le PSG est armé en cas de départ de son joyau Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement à l'été 2022. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo lui a soumis une offre alléchante pour le convaincre de prolonger. Une proposition qui se rapproche au mieux du nouveau contrat de Neymar. Toutefois, Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à rempiler avec le PSG. Et alors qu'un transfert cet été est très peu probable pour Kylian Mbappé, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi peuvent craindre un départ libre et gratuit dans un an. Mais dans un tel scénario, le PSG a de quoi se consoler.

Lionel Messi et Erling Haaland pour oublier Kylian Mbappé ?