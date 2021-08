Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce surréaliste de Di Maria sur Cristiano Ronaldo au PSG !

Publié le 14 août 2021 à 9h10 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo était annoncé dans les petits papiers du PSG, c’est finalement Lionel Messi qui a débarqué dans la capitale française. Une opération qui n’a pas dû laisser sans voix le Portugais à en croire son ancien coéquipier Angel Di Maria.

Le PSG est parvenu à frapper très fort sur le marché en mettant la main à la fois sur le désormais ex-capitaine du Real Madrid et sur celui de l’ancien capitaine du FC Barcelone en les personnes de Sergio Ramos et de Lionel Messi. Cependant, pendant de longues semaines, c’est le nom de Cristiano Ronaldo qui a été lié au PSG, lui qui aurait étudié différentes options en cas de départ de la Juventus dont celle menant au Paris Saint-Germain. Et pour Angel Di Maria, qui a côtoyé celui qui est surnommé CR7 lors de son passage au Real Madrid, le quintuple Ballon d’or doit s’en mordre les doigts de ne pas faire partie de l’armada offensive du PSG.

« Cristiano doit vouloir se tuer de ne pas être là »