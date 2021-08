Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance est claire pour l'avenir de Griezmann !

15 août 2021

S’il a longtemps été annoncé du côté de l’Atletico de Madrid, Antoine Griezmann a vu les rumeurs se calmer ces derniers temps. Le Français semble finalement parti pour continuer avec le Barça.

On s’attendait à ce que cela devienne l’un des feuilletons de l’été, mais il s’est évaporé aussi vite qu’il est apparu. Depuis plusieurs semaines, plus aucune rumeur ne parle d’un potentiel échange entre Saúl Niguez et Antoine Griezmann. Et avec le départ de Lionel Messi, l’avenir d’Antoine Griezmann semble être scellé. Pourtant, l’international français a longtemps été celui qui aurait dû permettre à Messi de prolonger son contrat.

Plus de son plus d’image autour de Griezmann