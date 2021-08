Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman a déjà trouvé l’héritier de Lionel Messi !

Publié le 15 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Malgré le départ de Lionel Messi, Ronald Koeman ne s’est pas montré abattu en conférence de presse et place les espoirs du FC Barcelone entre les mains d’Antoine Griezmann et de Memphis Depay.

Alors que Lionel Messi s’en est allé en tout début de semaine au PSG, Ronald Koeman a une première fois savoir à ESPN qu’il était malheureusement temps pour le FC Barcelone de tourner la page Messi. De passage en conférence de presse samedi, l’entraîneur du Barça en a rajouté une couche avant de faire savoir qu’il faudrait qu’un nouvel élément offensif soit ajouté à son effectif avant la fin du mercato. Sinon, quoi qu’il advienne, le départ de Lionel Messi pourrait avoir été numériquement comblé par Memphis Depay. « J'attends beaucoup de Memphis. C'est vrai que je le connais bien. Nous avons passé deux ans avec l'équipe nationale où il a été un joueur fantastique qui a apporté efficacité et performance à l'équipe et je lui demande la même chose. Il est rapide et efficace. Nous avons perdu en efficacité avec Leo et nous le demandons à tous les joueurs, pas seulement aux attaquants, mais aussi aux milieux de terrain. Nous allons essayer de marquer plus de buts dans notre stratégie offensive. Memphis est très important ».

« La position de Leo, où il y a une possibilité pour Antoine de jouer, donne plus de liberté à l’équipe"