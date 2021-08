Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Mbappé… Le plan colossal du Real Madrid se met en place !

Publié le 15 août 2021 par Th.B.

Alors que le PSG voudrait mettre la main sur Paul Pogba cet été, à l’instar du Real Madrid avec Kylian Mbappé, le club merengue devrait faire coup double au terme de la saison prochaine et ce pour la modique somme de 0€ selon la presse britannique.

Le Real Madrid serait susceptible de prendre de vitesse le PSG dans le dossier Paul Pogba. Bien que le club de la capitale aimerait boucler le transfert du champion du monde tricolore cet été malgré la venue surprise de Lionel Messi selon Paris-Fans, les dés seraient déjà jetés puisque Pogba compterait honorer son contrat jusqu’au bout et partir libre de Manchester United l’été prochain pour le Real Madrid. C’est en effet l’information que The Daily Star a communiqué ces dernières heures en évoquant une autre variable dans l’équation qui ne ferait absolument pas les affaires du PSG avec… Kylian Mbappé !

Pogba et Mbappé gratuits en 2022, le plan d’attaque du Real Madrid !