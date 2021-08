Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jean-Michel Aulas a un plan pour Layvin Kurzawa !

Publié le 15 août 2021 à 10h15 par Th.B.

Président de l’OL, Jean-Michel Aulas semblerait déterminé à attirer Layvin Kurzawa à Lyon alors que son entraîneur Peter Bosz souhaiterait un renfort à ce poste. Bien qu’aucune offre n’ait été formulée au PSG, un plan d’action serait déjà pensé.

Après avoir considérablement renforcé l’effectif de Mauricio Pochettino avec cinq recrues de classe mondiale, Leonardo plancherait désormais sur les ventes et particulièrement celles de Thilo Kehrer une nouvelle fois titularisé par l’Argentin face à Strasbourg samedi soir (4-2) et de Layvin Kurzawa pour sa part pas retenu dans le groupe concocté par Pochettino. Un indice clair pour son avenir ? France Bleu révélait dimanche après-midi qu’il n’y avait aucune offre sur la table pour Layvin Kurzawa. Et la tendance se confirme pour le latéral gauche français du PSG.

Pas d’offre de l’OL, mais un plan d’action pour Kurzawa !