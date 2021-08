Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 15 août 2021 à 11h10 par A.M.

Poussé vers le départ par la concurrence dans le secteur offensif, Mauro Icardi semble toutefois bien décidé à rester et se projette déjà sur la saison avec le PSG.

Auteur d'une saison délicate, Mauro Icardi était même très peu utilisé en fin d'exercice par Mauricio Pochettino. Avec l'arrivée de Lionel Messi, l'ancien buteur de l'Inter Milan voit encore se renforcer la concurrence de manière drastique et aura dû mal à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Le PSG, qui doit vendre d'ici la fin du mercato, chercherait même à s'en séparer. L'AS Roma serait sur le coup, mais Mauro Icardi, qui réalise un bon début de saison, avec déjà deux buts inscrits en autant de rencontres, semble bien décidé à s'imposer au PSG.

Icardi se projette sur la saison