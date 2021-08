Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un accord secret dans le dos de Mbappé ?

Publié le 15 août 2021 à 12h45 par Alexis Bernard

Le PSG sent que le dossier Mbappé lui échappe. Et il n’est pas impossible que Leonardo ait préparé un plan B XXL si jamais le Français venait à partir…

Avec l’arrivée de Lionel Messi, le PSG respire un grand coup. Un très grand coup, même. Les Qataris ont l’assurance de voir leur projet prendre la lumière jusqu’à la très attendue Coupe du Monde organisée dans leur pays, dans un peu plus d’un an. Le risque de voir le projet parisien prendre un coup avec le possible départ de Mbappé devenait compliqué à gérer. Leonardo et Al-Khelaïfi ont fait le nécessaire pour retirer ce poids. Et de quelle manière !

Accord avec Raiola ?

Plus encore que Lionel Messi, le PSG pourrait avoir anticipé un possible départ de Kylian Mbappé, dans un an. Les relations avec Mino Raiola ont en effet suffisamment d’importance pour qu’un accord secret ait été passé avec l’agent italien pour un certain Erling Haaland. Ce dernier sera disponible pour 75 millions d’euros en 2022. Paris pourrait sauter sur l’occasion et remplacer Mbappé par le géant norvégien. Après avoir signé Donnarumma libre de tout contrat, le PSG a parfaitement pu s’entendre avec Mino Raiola pour caler le dossier Haaland.