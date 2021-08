Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce du Real Madrid pour le transfert de Mbappé !

Publié le 15 août 2021 à 9h15 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé a été hué par une partie du Parc des princes samedi lors de l’annonce des compositions d’équipe pour PSG-Strasbourg (4-2), le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid n’a pas voulu jeter de l’huile sur le feu dans ce dossier chaud. Bien au contraire.

Dans le cadre de la première journée de Liga au cours de laquelle le Real Madrid s’est imposé 4 buts à 1 face au Deportivo Alavés, il a quand même été question de Kylian Mbappé. Alors que la presse espagnole ne cesse de faire savoir que le Real Madrid serait prêt à dégainer une offre de 120M€ auprès du PSG si le club parisien était prêt à laisser filer son numéro 7 d’ici la fin du mercato, les dirigeants du Paris Saint-Germain semblent toujours aussi réticents à l’idée de se séparer de leur champion du monde, que ce soit Leonardo qui n’imaginerait pas autre chose qu’un trio d’attaque composé de Neymar, de Lionel Messi et de Mbappé selon L’Équipe ou Nasser Al-Khelaïfi qui n’a pas manqué d’envoyer des messages clairs cette semaine au clan Mbappé au sujet de la prolongation du joueur, son contrat courant jusqu’en juin 2022.

«Nous ne parlons pas des joueurs qui n'appartiennent pas au Real Madrid»