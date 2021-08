Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG et Pérez sont prévenus pour Camavinga !

Publié le 15 août 2021 à 7h00 par La rédaction

Alors qu’Eduardo Camavinga souhaiterait quitter Rennes, il pourrait finalement patienter une année de plus afin de partir libre de son club formateur.

Si Florentino Pérez n’a d’yeux que pour Kylian Mbappé, il n’aurait toujours pas abandonné la piste menant à Eduardo Camavinga. Même si le joueur du Stade Rennais sort d’une saison plus compliquée, il a déjà montré qu’il avait tout d’un futur grand joueur. Mais le Real va aussi devoir faire face à la concurrence du PSG. Comme révélé par le10sport.com , Eduardo Camavinga souhaite quitter son club formateur. Mais c’est bel et bien à Rennes que pourrait évoluer le milieu de 18 ans cette saison.

Un départ libre dans un an pour Camavinga ?