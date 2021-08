Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Pogba !

Publié le 15 août 2021 à 9h45 par Th.B. mis à jour le 15 août 2021 à 10h11

Alors que le seul danger semblait être l’éventuelle prolongation de contrat de Paul Pogba à Manchester United, le PSG verrait le Real Madrid représenter plus qu’une simple menace à présent. Explications.

Depuis de longues semaines, Paul Pogba est annoncé comme potentielle recrue estivale du PSG, alors que son contrat à Manchester United arrivera à expiration en juin 2022. Aucune prolongation de contrat ne se dessinerait concrètement bien que Fabrizio Romano ait confié ces dernières heures lors de son live sur Twitch que c’est une option à ne clairement pas écarter les semaines passant. Et malgré la venue surprise de Lionel Messi, Paris-Fans a récemment confié que le PSG garderait espoir de boucler cette opération avant la clôture du mercato, à condition que des départs aient lieu en amont. Et l’intérêt du PSG a depuis été confirmé par The Daily Telegraph.

Pogba voudrait aller et bout de son contrat et… rejoindre le Real Madrid !