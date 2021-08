Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris doit-il tirer un trait définitif sur Mbappé ?

Publié le 15 août 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG est plus flou que jamais, toute la question est maintenant de savoir quelle stratégie le club de la capitale doit adopter avec lui, que ce soit à court ou moyen terme.

Dans moins d'un an, Kylian Mbappé sera un joueur libre. Dans moins de six mois, il sera en mesure de s'engager librement avec le club de son choix. Bref, autant dire que la situation devient extrêmement urgente pour le Paris Saint-Germain avec sa star française. Pour l'heure, la situation a le mérite d'être simple : l'international français de 22 ans refuse de parapher un nouveau contrat avec le club de sa ville natale. La venue de Lionel Messi ne change rien à l'affaire comme le10sport.com vous l'a annoncé, ni même le mercato cinq étoiles réalisé par la direction parisienne au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Lui qui disait conditionner en partie sa continuité à Paris à un renforcement de l'effectif ne change pas son fusil d'épaule, et ce alors que L'Equipe a évoqué dans son édition de samedi la possibilité que Kylian Mbappé voudrait, en plus des fameuses garanties sportives, bénéficier de davantage de considération de la part du PSG. En d'autres termes, évoluer au sein d'une équipe jouant davantage pour lui.

Kylian Mbappé, stop ou encore ?