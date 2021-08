Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse cinglante de Mbappé à l'offre de Leonardo !

Publié le 15 août 2021 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé a vu le PSG lui proposer un contrat proche de celui de Neymar, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, la star française aurait clairement fait savoir qu'il ne voulait pas renouveler son bail avec le PSG.

Alors qu'il ne lui reste qu'une année de contrat, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu au PSG. Déterminé à conserver son numéro 7, Leonardo lui a soumis une offre très alléchante. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a proposé un contrat qui se rapproche le plus possible de celui de Neymar. Toutefois, Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à prolonger. Autant d'informations confirmées par Marca ce dimanche.

«Je ne veux pas prolonger»