Mercato - PSG : Mbappé a fait une annonce fracassante à Al-Khelaïfi !

Publié le 15 août 2021 à 16h15 par A.D. mis à jour le 15 août 2021 à 16h16

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait déjà annoncé à Nasser Al-Khelaïfi et à Mauricio Pochettino qu'il ne comptait pas prolonger. S'il n'est pas transféré cet été, le champion du monde français devrait donc quitter Paris librement et gratuitement dans un an.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'un année de contrat, Kylian Mbappé place le PSG dans une position très délicate. En effet, si le club parisien ne parvient pas à prolonger son numéro 7 très vite, il pourrait être contraint de le vendre cet été pour éviter un départ libre et gratuit à l'été 2022. Pour ne pas voir ce terrible scénario se produire, Leonardo a formulé une offre alléchante à Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a proposé un contrat qui se rapproche le plus possible de celui de Neymar. Malgré tout, Kylian Mbappé ne compterait absolument pas rempiler avec le PSG.

Mbappé aurait annoncé qu'il ne comptait pas prolonger