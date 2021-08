Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre le Real Madrid et Liverpool, Mbappé a fait un énorme choix !

Publié le 15 août 2021 à 15h15 par Th.B.

Kylian Mbappé pourrait snober le Real Madrid afin de s’engager à Liverpool qui serait prêt à lui formuler un contrat grâce auquel il aurait les mains libres pour décider de son avenir. Et l’attaquant du PSG prendrait sérieusement en considération cette option.

Engagé envers le PSG jusqu’en juin 2022, comme le stipule son contrat, Kylian Mbappé pourrait bel et bien honorer son bail jusqu’au bout avec le Paris Saint-Germain, une prolongation étant peu probable à ce jour. Cependant, cela ne serait pas spécialement pour rejoindre le Real Madrid comme beaucoup de médias l’affirment ces dernières semaines. En effet, comme le10sport.com vous l’avait révélé en avril dernier, Jürgen Klopp est toujours très emballé par l’idée d’accueillir le champion monde français à Liverpool. Et Mbappé serait prêt, alors que les Reds lui proposeraient un contrat lui permettant d’avoir une totale liberté sur son avenir via une clause, à sauter le pas pour rejoindre la Premier League l’été prochain.

Mbappé prêt à faire un stop à Liverpool avant le Real Madrid ?