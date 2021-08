Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Jürgen Klopp s’invite à la fête pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 août 2021 à 13h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé semblerait être promis à un départ au Real Madrid soit cet été ou alors à l’expiration de son engagement envers le Paris Saint-Germain. Néanmoins, Liverpool serait une option à prendre très au sérieux dans l’équation. Explications.

Et si Kylian Mbappé surprenait son monde à propos de son avenir ? Sifflé par ses supporters samedi soir lors de l’annonce de la composition de départ du onze de Mauricio Pochettino qui a surclassé Strasbourg au Parc des princes (4-2), le champion du monde tricolore voit son contrat courir jusqu’en juin 2022 et ne l’a toujours pas prolongé malgré des discussions avec les dirigeants parisiens. La presse s’accorde à dire que la prochaine destination de Mbappé sera le Real Madrid cet été ou libre au terme de la saison. Néanmoins, Liverpool pourrait tout chambouler, Jürgen Klopp étant toujours intéressé depuis son appel à Mbappé révélé par le10sport.com en avril 2020.

Entre Liverpool et Mbappé, il y aurait un intérêt réciproque !