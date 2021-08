Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Antoine Griezmann touche enfin sa fin !

Publié le 15 août 2021 à 12h30 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ du côté de l’Atletico de Madrid par un média ibérique ce samedi, Antoine Griezmann devrait rester au FC Barcelone où il a repris un capital confiance et où il ferait de nouveau l’unanimité.

Malgré le départ surprise de Lionel Messi qui s’est avéré inévitable en raison du plafond salarial instauré en Liga et au refus de Joan Laporta d’accepter la proposition de la Liga et du fonds d’investissement luxembourgeois CVC, le FC Barcelone souhaiterait continuer son opération dégraissage qui pourrait devenir réalité notamment grâce à Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho ou encore Martin Braithwaite. Bien que son statut semble avoir changé du côté du Barça depuis le séisme provoqué par le départ de Lionel Messi au PSG, Antoine Griezmann ne serait pas à l’abri d’un transfert… à l’Atletico de Madrid. Annoncé du côté de la Juventus ou encore de Manchester City ces dernières semaines, Griezmann pourrait cependant revenir à Madrid chez les Colchoneros si l’on en croit les informations divulguées par la Cadena SER. En effet, depuis plusieurs semaines, des discussions auraient lieu entre le Barça et l’Atletico dans le cadre d’un échange de joueurs avec Saul Niguez notamment alors que l’entraîneur rojiblanco Diego Simeone rêverait de témoigner du retour de Griezmann.

Pas de départ en vu pour Antoine Griezmann, intégré et apprécié au Barça !