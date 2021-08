Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre en préparation pour Griezmann ?

Publié le 15 août 2021 à 10h00 par La rédaction

Après le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone n'est peut être pas au bout de ses peines. Antoine Griezmann pourrait lui aussi plier bagages.

Avec le départ de Lionel Messi et les arrivées conjuguées de Memphis Depay et Sergio Agüero, le FC Barcelone entame une véritable reconstruction offensive. C'est tout un pan qui est nécessaire de refonder l'attaquant catalane après les transferts de Neymar (en 2017), Luis Suarez (parti libre en 2020) et donc Lionel Messi. Pour remplacer le premier cité, le Barça avait misé en 2019 sur Antoine Griezmann. Mais le Français n'a pas apporté une entière satisfaction.

L'Atletico n'a pas oublié son ancien joueur