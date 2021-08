Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp préparerait une offre surréaliste pour Mbappé !

Publié le 15 août 2021 à 14h45 par Th.B.

Alors que le Real Madrid mènerait la course à la signature de Kylian Mbappé, Liverpool serait préparé à formuler une offre folle à l’attaquant du PSG grâce à un contrat avec une clause de liberté qui serait susceptible de faire pencher la balance en faveur des Reds.

Le PSG ne lâcherait pas le morceau et compterait bien tenter le tout pour le tout dans le feuilleton Kylian Mbappé. Bien que son contrat qui court jusqu’en juin 2022 ne semble pas être sur le point d’être prolongé, le joueur faisant traîner les négociations et ne se montrant pas emballé par la proposition sportive du PSG, Mbappé serait susceptible d’aller au bout de son contrat et de partir libre dans un an. Cependant, il ne faudrait pas seulement prendre en compte le Real Madrid dans cette équation. En effet, Liverpool serait également une possibilité comme The Transfer Window Podcast l’a souligné ces dernières heures, de quoi confirmer l'exclusivité du 10sport.com datant d’avril 2020 et l’appel de Jürgen Klopp à Wilfrid Mbappé.

Un contrat avec une clause de liberté qui pourrait inverser la tendance !