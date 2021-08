Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette annonce lourde de sens sur Haaland !

Publié le 15 août 2021 à 16h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid notamment continuerait de suivre l’évolution de la situation d’Erling Braut Haaland au Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien restera dans la Ruhr cet été et pour une raison précise.

Le Real Madrid aurait mis sur pied une opération légendaire en marge du mercato estival de 2022 avec Erling Braut Haaland. Alors que Chelsea et Manchester City ont longtemps été annoncés comme potentielles destinations pour Haaland cet été, les Blues se sont finalement jetés sur les traces de Romelu Lukaku lorsque les Skyblues espéreraient toujours pouvoir attirer Harry Kane à l’Etihad Stadium. De quoi permettre au Real Madrid à rêver plus grand l’été prochain avec les arrivées libres de tout contrat de Paul Pogba et de Kylian Mbappé et via la clause libératoire de 75M€ incluse dans son contrat et active à compter du 30 juin 2022. Voici le plan du Real Madrid selon The Daily Star. Mais au BvB , on a toujours été sereins quant à l’avenir d’Haaland cet été.

« Nous avons toujours été clairs avec Erling, avec son père, avec Mino Raiola »