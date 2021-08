Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À cause de Kylian Mbappé, le PSG peut tout perdre !

Publié le 15 août 2021 à 11h30 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé refuserait de prolonger son contrat et cultiverait toujours le désir de rejoindre le Real Madrid, le PSG pourrait voir son successeur annoncé et Paul Pogba lui faire faux bond pour le rejoindre à la Casa Blanca.

Les semaines passent et le mercato estival se rapproche de son inévitable clôture programmée pour le 2 septembre prochain. Cependant, l’espoir du PSG de frapper une sixième fois sur le marché demeurerait intact. En effet, que ce soit Foot Mercato avec Eduardo Camavinga ou Paris-Fans avec Paul Pogba, les deux médias ont révélé ces derniers jours que le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi seraient emballés par le recrutement d’un autre joueur malgré l’arrivée surprise de Lionel Messi en début de semaine. Pour L’Équipe , Al-Khelaïfi laissait d’ailleurs la porte ouverte à une autre arrivée au PSG cet été. Néanmoins, il faudrait que le demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions puisse vendre en amont. Comme Le Parisien et The Daily Telegraph l’ont récemment affirmé, le dossier Paul Pogba serait toujours ouvert, mais il se pourrait qu’il soit devenu trop compliqué à boucler pour le PSG qui pourrait même tout perdre dans cette opération.

Paul Pogba prêt à rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid

Selon les informations de The Daily Star , Paul Pogba aurait pris sa décision quant à son avenir à Manchester United, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022. En effet, le champion du monde tricolore, qui ferait toujours tourner la tête du PSG, aimerait honorer son bail envers les Red Devils jusqu’à son terme afin de partir librement dans un an au Real Madrid pour y vivre son rêve. Et le fait que Kylian Mbappé soit également dans le viseur du Real Madrid pour cet été ou pour 2022 inciterait encore plus Pogba à privilégier l’option merengue. De plus, un départ de Paul Pogba de Manchester United cet été, qui permettrait au PSG de prendre le meilleur sur la concurrence, s’éloigne de jour en jour comme le laisse entendre la déclaration d’Ole Gunnar Solskjaer au micro de BT Sport samedi. « J'ai une excellente relation avec Paul depuis qu'il est enfant et aujourd'hui, il s'agissait simplement de sortir et de s’amuser. Les 45 minutes contre Everton n'ont pas été les meilleures, mais aujourd'hui, nous lui avons donné la liberté de se déplacer où il voulait et de jouer le ballon. Je pense que tous les meilleurs joueurs veulent sentir notre confiance en eux et notre confiance. Paul est l'un d'entre eux qui peut créer des moments à partir de rien et qui est si fort. J'ai été impressionné par sa forme physique, c'est un bon signe ».

Et Haaland rejoindrait Mbappé et Pogba au Real Madrid !