Foot - Manchester United

Manchester United : Solskjaer rend un vibrant hommage à Pogba !

Publié le 14 août 2021 à 22h25 par A.D.

Auteur de quatre passes décisives, Paul Pogba a rendu une copie parfaite lors du duel entre Manchester United et Leeds United. Interrogé à l'issue de la partie, Ole Gunnar Solskjaer n'a pas tari d'éloges à l'égard de son milieu de terrain.