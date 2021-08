Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme bras de fer en interne pour Kylian Mbappé ?

Publié le 15 août 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà annoncé en interne qu'il ne comptait pas prolonger, et ce, malgré la dernière offre XXL formulée par Leonardo. Alors que Kylian Mbappé préférerait quitter Paris et rejoindre le Real Madrid cet été, le PSG serait au coeur d'un énorme dilemme. En effet, il y aurait deux écoles au sein du club parisien : ceux qui estiment que Kylian Mbappé ne doit pas partir cet été, et ceux qui jugent au contraire que c'est la meilleure option pour éviter un départ à 0€.

Arrivé à l'été 2017, Kylian Mbappé n'a plus qu'une année d'engagement avec le PSG. Dans cette optique, Leonardo fait le maximum pour convaincre son numéro 7 de prolonger son contrat, mais ce dernier fait de la résistance. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a proposé une offre de contrat proche de celle de Neymar à Kylian Mbappé. Toutefois, ce dernier n'est toujours pas décidé à prolonger. Une information confirmée par Marca ce dimanche après-midi. En effet, à en croire le média espagnol, le PSG a bel et bien formulé une offre similaire à celle de Neymar pour que Kylian Mbappé renouvelle son contrat. Une proposition soumise il y a quinze jours et pour un engagement de six saisons. Toutefois, l'ancien de l'AS Monaco aurait lâché une réponse fracassante au PSG : « Je ne veux pas prolonger » , aurait-il simplement lâché.

Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid cet été

Bien décidé à quitter le PSG, Kylian Mbappé aurait d'ores et déjà tranché quant à un départ cet été ou en 2022. Toujours selon Marca , le champion du monde français saurait que Carlo Ancelotti veut le placer au centre de son projet au Real Madrid. Ainsi, Kylian Mbappé préférerait quitter le PSG cet été pour rejoindre la Maison-Blanche . Mais quelle est la position de la direction parisienne ?

Le PSG partagé entre un départ de Mbappé cet été ou en 2022 ?