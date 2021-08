Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé affiche une préférence pour son avenir !

Publié le 15 août 2021 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé aurait déjà annoncé au PSG qu'il ne comptait pas prolonger. Et entre un départ cet été ou dans un an au Real Madrid, le champion du monde français aurait une préférence.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année d'engagement avec le PSG, Kylian Mbappé serait de plus en plus proche d'un départ. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo fait tout son possible pour prolonger son numéro 7. En effet, le directeur sportif du PSG lui a proposé un contrat qui se rapproche le plus possible de celui de Neymar. Toutefois, Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à prolonger. D'après les dernières indiscrétions de Marca , le champion du monde français aurait même déjà annoncé au PSG qu'il ne comptait pas rempiler. Et alors qu'il voudrait quitter Paris, Kylian Mbappé aurait déjà tranché entre un départ cet été ou en 2022.

Kylian Mbappé préfère partir cet été au Real Madrid