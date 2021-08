Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 août 2021 à 16h30 par Th.B.

Bien que le Real Madrid semble être le favori dans la course à la signature de Kylian Mbappé, Liverpool aurait plus qu’une simple à jouer pour l’attaquant du PSG. Explications.

Les jours passent et l’avenir de Kylian Mbappé semble de plus en plus s’écrire loin du PSG. Du moins, à terme. Parce qu’en effet, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, le Paris Saint-Germain ne compte pas se séparer de son champion du monde dès cet été bien que les discussions seraient compliquées voire presque non existantes pour une prolongation de contrat à ce jour. Le10sport.com vous a assuré le 13 août dernier que malgré une belle proposition grâce à laquelle il toucherait un salaire supérieur à celui de Messi et presque égal à celui de Neymar, Mbappé se dirige certes vers le fait de rester cette saison, mais pas outre en raison de sa volonté actuelle de connaître autre chose. Cette fameuse destination pourrait être le Real Madrid alors que The Daily Star assure ces dernières heures qu’une triple opération pourrait avoir lieu à l’été 2022 grâce à laquelle Erling Braut Haaland, Paul Pogba et Kylian Mbappé débarqueraient au Real Madrid libres pour les Français et via la clause libératoire de 75M€ fixée dans le contrat au Borussia Dortmund du Norvégien à compter du 1er juillet 2022. Néanmoins, Liverpool prévoirait de tout chambouler.

Klopp et Mbappé s’apprécieraient respectivement !

En avril 2020, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Jürgen Klopp avait contacté Wilfrid Mbappé, père et conseiller de l’attaquant du PSG dans l’unique but de lui faire part de l’intérêt des Reds avant que quelques semaines plus tard, le10sport.com vous affirme que l’entraîneur de Liverpool en avait fait de même avec le champion du monde. Ces dernières heures, The Transfer Window Podcast en a rajouté une couche en dévoilant que Liverpool serait en quête d’un attaquant de pointe et envisagerait sérieusement l’option Kylian Mbappé. Klopp serait un fervent admirateur de Mbappé et l’attaquant du PSG apprécierait réciproquement le management et la philosophie de jeu du technicien allemand. En outre, le projet sportif des Reds plairait à Kylian Mbappé, au même titre que l’offre surréaliste que le club de la Mersey serait préparé à lui soumettre.

Un contrat qui offre une totale liberté à Mbappé à Liverpool