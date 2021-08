Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe envoie un message fort sur son avenir !

Publié le 15 août 2021 à 19h15 par La rédaction

Alors qu’il serait suivi par Chelsea, Presnel Kimpembe a glissé un indice sur son avenir en expliquant ce que représentait le PSG pour lui.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe a gravi les échelons jusqu’à devenir le vice-capitaine de son club de cœur. Une ascension faramineuse pour celui qui est aussi un titulaire indiscutable avec les Bleus . Ce qui plaît forcément aux écuries étrangères. Après avoir entraîné le PSG, Thomas Tuchel aurait bien aimé chiper Kimpembe à son ancien club, afin de l’associer de nouveau à Thiago Silva du côté de Chelsea. Mais encore faut-il convaincre le joueur…

«Pouvoir revenir et remettre ce maillot-là, ça fait toujours plaisir »