Mercato - Real Madrid : Les vérités de Varane sur son choix fort !

Publié le 15 août 2021 à 19h00 par Th.B.

Indiscutable au Real Madrid, Raphaël Varane a cependant pris la décision de quitter le club merengue où il lui restait un an de contrat pour rejoindre Manchester United. Une opportunité qu’il n’a pas pu refuser comme il l’a expliqué.

Le Real Madrid a perdu à la fois son capitaine et défenseur emblématique Sergio Ramos ainsi que son compère en charnière centrale Raphaël Varane en l’espace de quelques semaines cet été. Alors que l’accord de principe avait été annoncé il y a quelque temps, Varane a officiellement rejoint Manchester United samedi midi tout en étant présenté dans la foulée au public de Old Trafford dans le cadre de la réception de Leeds United (5-1). Pour quelle raison Varane a-t-il choisi de quitter le Real Madrid pour se lancer un nouveau challenge à United ? Le champion du monde tricolore s’est expliqué.

« Après avoir parlé au manager, je peux voir les progrès réalisés au cours des dernières saisons »