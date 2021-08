Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pérez ne perd pas espoir dans le dossier Mbappé !

Publié le 15 août 2021 à 15h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé a été sifflé par une partie du Parc des Princes avant la victoire du PSG contre Strasbourg samedi (4-2), l'avenir du Français semble toujours aussi incertain à Paris. Avec le contrat de l'attaquant qui expire en 2022, le Real Madrid resterait à l'affût dans ce dossier.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait bien durer jusqu'aux ultimes instants du mercato. Alors que Lionel Messi a été fortement acclamé par les supporters parisiens avant la rencontre de Ligue 1 contre Strasbourg samedi, Kylian Mbappé a lui été hué par une partie du public lors de l'annonce des compositions. Le Français ne s'est en effet toujours pas prononcé sur son avenir au PSG, alors que son contrat prendra fin en 2022. En raison de cette situation, le Real Madrid pourrait bien saisir l'occasion de recruter la star française dès cet été...

«Le Real a 25 % de chances de signer Mbappé»