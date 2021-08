Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ prend forme chez les Verts !

Publié le 15 août 2021 à 19h10 par La rédaction

Ce mercato est un long chemin de croix pour l'ASSE. Alors que les recrues tardent à arriver, un nouveau départ se précise.

L'ASSE est toujours atone sur le marché des transferts. L'équipe entraînée par Claude Puel n'a enregistré aucune recrue. Du côté des départs Jessy Moulin, Mathieu Debuchy (dont l'arrivée à Valenciennes vous était annoncée en exclusivité par le10sport.com) et Kévin Monnet-Paquet sont partis. Seule bonne nouvelle, la prolongation de Lucas Gourna-Douath (alors qu'il était pisté par l'Atalanta Bergame comme vous l'annonçait en exclusivité par le10sport.com).

Tshibuabua prêté ?