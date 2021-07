Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato : L’Atalanta débarque pour une pépite de l’ASSE !

Publié le 30 juillet 2021 à 11h25 par Alexis Bernard

Joyau de la formation stéphanoise, Lucas Gourna-Douarth est en discussion très intense pour signer son premier contrat pro. Mais une écurie italienne fait le forcing en coulisse.

Révélation de la saison 2020-2021, Lucas Gourna-Douarth est l’objet d’intenses discussions du côté de l’ASSE. Les dirigeants veulent absolument faire signer la pépite de 17 ans et le dossier semble avoir bien avancé en ce sens. Mohamed Toubache-Ter, sur Twitter, évoque une signature au 5 août prochain, lorsque Lucas Gourna-Douarth aura 18 ans. Mais d’après nos sources, en coulisse, un club de Serie A tente de jouer sa carte.

L’Atalanta arrive fort