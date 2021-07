Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : L’Atalanta dégaine une offre de 20 M€ en Ligue 1 !

Publié le 9 juillet 2021 à 19h07 par Alexis Bernard mis à jour le 9 juillet 2021 à 19h12

A la recherche d’un milieu de terrain percutant, l’Atalanta Bergame vient de transmettre une offre de 20 millions d’euros pour une pépite de Ligue 1 de seulement… 18 ans.

Qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, l’Atalanta Bergame a des envies pour ce mercato estival. Si l’obligation de vendre quelques joueurs cet été est là, l’écurie italienne n’en reste pas moins ambitieuse et cherche notamment un milieu de terrain offensif et percutant. Jérémie Boga fait partie de la short-list mais Sassuolo se montre, pour le moment, un peu trop gourmand. Comme révélé par le10sport.com , l’Atalanta a accentué ses discussions avec le joueur et se tient prête.

20 millions sur Pape Matar Sarr

Mais Jérémie Boga n’est pas l’unique cible du mercato estival de l’Atalanta. Selon nos informations, le club italien s’intéresse également à un trésor de Ligue 1 : Pape Matar Sarr. A 18 ans, ce prodige du FC Metz a beaucoup de monde sur lui… Si les clubs anglais constituent principalement le noyau des intéressés, l’Atalanta vient de dégainer une offre de 20 millions d’euros pour son transfert ! Une proposition refusée par le FC Metz, qui veut 30 millions d’euros minimum pour son joyau.