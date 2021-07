Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel se lance dans une bataille avec le RC Lens pour un attaquant !

Publié le 9 juillet 2021 à 19h00 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l'ASSE s'intéresserait notamment à Thomas Henry (26 ans) qui évolue à Louvain en Belgique. Mais le RC Lens est également dans le coup.

Comme l'été dernier, l'AS Saint-Etienne sera à la recherche d'un avant-centre durant le mercato. Un dossier qui avait été très compliqué pour les Stéphanois qui ont vu l'arrivée de M'Baye Niang capoter alors que tout semblait bouclé tandis que l'hiver dernier, c'est Mostafa Mohamed qui a échappé à l'ASSE. Anthony Modeste est arrivé sous la forme d'un prêt, mais il s'est rapidement blessé et a fait son retour à Cologne, poussant donc Claude Puel à scruter le marché afin de dénicher la perle rare.

Le meilleur buteur du championnat belge suivi par l'ASSE et le RC Lens