Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel se fait fracasser pour un choix fort !

Publié le 15 août 2021 à 21h10 par La rédaction

L'aventure de Kévin Monnet Paquet avec l'ASSE s'est arrêtée cet été. L'ancien Lensois l'a mauvaise contre son ancien entraîneur.

A 33 ans, Kévin Monnet-Paquet est désormais au chômage. Le joueur formé à Lens a passé 7 saisons dans le Forez, scorant à 19 reprises en 208 matches. Précieux et généreux dans l'effort, l'ailier gauche n'a pas été conservé au terme de son contrat avec les Verts. La saison dernière, Monnet-Paquet n'a joué que 16 matches dans un effectif qui n'a pourtant pas brillé offensivement.

Monnet-Paquet fustige Puel