Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba reçoit un énorme message en interne pour son avenir !

Publié le 15 août 2021 à 20h15 par A.M.

Auteur d'une performance exceptionnelle contre Leeds ponctuée par quatre passes décisives (5-1), Paul Pogba reçoit un message clair de Bruno Fernandes qui semble bien décidé à vouloir continuer à jouer avec le Français.

Annoncé sur le départ durant tout l'été, notamment pour rejoindre le PSG, Paul Pogba, dont le contrat prend fin en juin 2022, était pourtant bien titulaire pour la reprise de la Premier League avec Manchester United. Et le milieu de terrain français a brillé. En effet, Paul Pogba a tout simplement délivré quatre passes décisives lors de la large victoire des Red Devils contre Leeds samedi (5-1). Une performance qui a impressionné Bruno Fernandes qui espère pouvoir continuer à évoluer aux côtés de l'ancien Havrais.

Bruno Fernandes interpelle Paul Pogba