Mercato - PSG : Cette annonce de taille de Messi sur son arrivée !

Publié le 15 août 2021 à 18h45 par Th.B.

Nouveau visage de l’attaque du PSG après 21 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi s’est livré sur ce changement radical dans sa vie qu’il accueille avec grand plaisir et impatience.

Lionel Messi est la nouvelle star qui illuminera le Parc des princes pour les deux prochaines saisons avec une troisième année en option comme il est stipulé dans son contrat. Mardi, le PSG a officialisé sa venue dans la foulée de son arrivée au Bourget et de sa visite médicale à Neuilly, quelques heures seulement avant sa présentation officielle devant les médias mercredi matin. Samedi soir, dans le cadre de la première rencontre du PSG de la saison en Ligue 1 au Parc des princes, Messi a été présenté aux côtés des quatre autres recrues au public parisien. Cette semaine, Lionel Messi s’est exprimé au micro d’une flopée de médias français et étrangers tout en ayant un mot au micro de PSG TV.

« Vivre tout cela c’est fou et je profite, je profite de chaque moment avec l’envie de commencer très tôt »