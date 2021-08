Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable sortie sur la venue de Lionel Messi !

Publié le 15 août 2021 à 15h10 par La rédaction

Alors que Lionel Messi a été présenté au public du Parc des Princes samedi en marge de la rencontre opposant le PSG à Strasbourg, l'arrivée de l'Argentin à Paris suscite toujours le débat. Désormais, c'est Fabio Capello qui s'est prononcé sur le sujet.

L'arrivée XXL de Lionel Messi au PSG pourrait bien faire parler d'elle encore longtemps. Après s'être officiellement engagé pour deux saisons plus une en option le 10 août dernier, le génie argentin a été présenté aux supporters parisiens avant le match de Ligue 1 entre le PSG et Strasbourg (4-2). Avec ce recrutement historique, Paris a frappé un grand coup sur le marché des transferts. Pour autant, à travers cette venue de Lionel Messi, c'est tout le PSG qui semblerait être remis en cause par certains acteurs de la scène du football mondial...

« Paris est la nouvelle Mecque »