Mercato - PSG : Pochettino envoie un message fort à Hakimi !

Publié le 15 août 2021 à 13h10 par La rédaction

Achraf Hakimi n'a pour l'instant joué que trois matchs cette saison mais le Marocain semble déjà s'être parfaitement adapté.

Dans le mercato de grande ampleur du PSG, le poste de latéral droit semblait être le plus urgent à combler. Pour cause depuis l'arrivée de QSI ni Christophe Jallet, ni Thomas Meunier ni Grégory Van Der Wiel ni Alessandro Florenzi ne se sont affirmés comme des références à ce poste. Alors le PSG a cassé sa tirelire pour s'attacher les services d'Achraf Hakimi pour 60M€.

Pochettino croit en Hakimi !