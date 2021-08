Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi affiche ses ambitions après son arrivée !

Publié le 14 août 2021 à 22h15 par H.G.

Alors qu’il est arrivé au PSG cet été, Achraf Hakimi espère bien se montrer décisif avec le club de la capitale à plusieurs reprises au cours de la saison à venir.

Son arrivée s’est finalisée après de longues négociations avec l’Inter, mais Achraf Hakimi est bel et bien le nouveau latéral droit du PSG. Ce secteur était l’un de ceux qui avaient été identifiés comme étant à renforcer en priorité par le club de la capitale lors de cette fenêtre estivale des transferts, et le moins que l’on puisse dire est qu’il l’a effectué de fort belle manière en enrôlant un jeune joueur prometteur déjà prêt à évoluer au plus haut niveau. Surtout qu’Achraf Hakimi est parvenu à s’illustrer dès ses débuts au PSG et en Ligue 1.

« J'espère marquer d'autres buts avec ce maillot et devant ce public »