Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour de flamme pour… Aubameyang !

Publié le 15 août 2021 à 13h00 par Th.B.

Dans le cadre de la potentielle succession de Martin Braithwaite, annoncé du côté de la Premier League, le FC Barcelone songerait à Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette.

Le FC Barcelone espérerait toujours en plus du départ de Lionel Messi, alléger la masse salariale du club culé tout en renflouant ses caisses. Outre Miralem Pjanic et Samuel Umtiti, l’administration présidée par Joan Laporta prévoirait de vendre Martin Braithwaite qui aurait une belle cote en Angleterre et particulièrement de West Ham. Et en cas de départ de l’international danois auteur d’une belle compétition avec sa sélection à l’Euro, le FC Barcelone pourrait piocher à Arsenal.

Aubameyang et Lacazette dans le viseur du Barça !