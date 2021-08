Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Leonardo... L'énorme message de Pochettino !

Publié le 15 août 2021 à 12h15 par A.M.

Interrogé sur la présentation de Lionel Messi devant le public du Parc des Princes, Mauricio Pochettino tient une nouvelle fois à souligner le travail du PSG.

A l'occasion de la réception de Strasbourg et du retour du public au Parc des Princes, le PSG en a profité pour présenter en grande pompe ses cinq recrues à savoir Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ainsi que Lionel Messi. Les cinq néo-Parisien ont été acclamés par les supporters du PSG avec une mention spéciale pour La Pulga . Une situation qui enchante Mauricio Pochettino.

«Je félicite l’ensemble du club»