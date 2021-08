Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi s'enflamme totalement pour son arrivée !

Publié le 14 août 2021 à 20h45 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi s'est engagé en faveur du PSG. Présenté aux supporters parisiens ce samedi soir, La Pulga a envoyé un message fort sur son arrivée.

Alors qu'il ne pouvait plus rempiler avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est envolé vers Paris pour signer au PSG. Après avoir été présenté aux médias, La Pulga était au Parc des Princes ce samedi soir pour s'adresser aux supporters parisiens. Avant le coup d'envoi de PSG-Strasbourg, Lionel Messi a tenu à faire une grande annonce sur son arrivée au PSG.

«Je me sens très heureux d'être ici, de cette nouvelle étape dans ma carrière»