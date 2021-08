Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Carlo Ancelotti affiche sa surprise pour Lionel Messi !

Publié le 16 août 2021 à 0h15 par La rédaction

L'arrivée de Lionel Messi est un véritable évènement dans le microcosme de la Ligue 1. L'un des anciens entraîneurs du PSG s'est d'ailleurs dit surpris de ce beau coup.

Le PSG a enrôlé Lionel Messi pour deux ans plus un an en option. Un véritable coup avec un contrat dont le10sport.com vous livrait en exclusivité les premières informations. L'Argentin rejoint donc une attaque galactique aux côtés de Neymar ou de Kylian Mbappé. Une véritable armada pour le PSG dans sa quête de Ligue des Champions. De quoi inquiéter les futurs adversaires européens ?

Ancelotti surpris par l'arrivée de Messi en Ligue 1 !