Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… La grosse annonce de Messi sur son arrivée !

Publié le 15 août 2021 à 21h15 par La rédaction

Tout juste arrivé au PSG, Lionel Messi a déjà conquis le cœur de tous les supporters parisiens. Interrogé sur le futur trio offensif parisien, l’Argentin a exprimé sa joie d’évoluer au sein d’un tel effectif.

Cet été, le PSG a frappé très fort sur le mercato estival. Après les quatre premiers renforts, Leonardo a réalisé le plus gros coup de l’histoire du club en attirant Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone. A 34 ans, le sextuple ballon d’or débarque à Paris où il va retrouver Neymar, son ami et ancien coéquipier en Catalogne. Une association qui fait déjà saliver, surtout quand on y ajoute Kylian Mbappé. Pour Lionel Messi, cette équipe fait rêver.

«J’ai envie de rejouer avec Ney après un temps où nous étions séparés»