Mercato - PSG : Une énorme opération en préparation pour le successeur de Mbappé ?

Publié le 15 août 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Annoncé comme le possible successeur de Kylian Mbappé au PSG, Harry Kane pourrait prendre la direction de Manchester City et être échangé contre Bernardo Silva, aussi sur le départ.

L’avenir de Kylian Mbappé demeure toujours aussi incertain. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le joueur refuse de prolonger son bail avec le PSG pour le moment. Pourtant, les dirigeants ne regardent pas à la dépense et a proposé à l’attaquant d’augmenter considérablement son salaire comme l’a annoncé le 10 Sport en exclusivité le 6 août dernier. Ce dossier pourrait se décanter ce lundi selon les informations de la Gazzetta dello Sport , puisque Mbappé pourrait prendre la parole pour évoquer son avenir. Face aux médias, Nasser Al-Khelaïfi l’assure, l’international français restera au PSG : « Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a plus d'excuse pour faire quelque chose d'autre ». Mais en coulisses, les responsables auraient commencé à se pencher sur sa succession et selon la presse anglaise, Mauricio Pochettino militerait pour l’arrivée d’Harry Kane, désireux de quitter Tottenham afin de remporter des trophées. Interrogé sur cette rumeur en conférence de presse, l’entraîneur du PSG avait botté en touche : « La situation de Kane ? Je ne suis pas trop ce qui se passe en Angleterre. C'est important que je montre du respect pour mon ancien club. J'aime ce club et ses supporters. C'est pour cela que je ne donne pas mon opinion . »

Un échange Bernardo Silva/Harry Kane?

Mais en attendant le choix de Kylian Mbappé, le PSG pourrait bien se faire doubler par Manchester City dans ce dossier. Le club anglais est très intéressé par Harry Kane et pourrait parvenir à ses fins en procédant à un échange. Annoncé sur le départ, Bernardo Silva pourrait être la clé. Sur les tablettes aussi du FC Barcelone, le joueur portugais figurerait sur les tablettes des Spurs et un échange pourrait satisfaire l’ensemble des parties comme l’indique le journaliste Duncan Castles dans son Transfer Window Podcast. Bernardo Silva ne resterait pas insensible à l’intérêt de Tottenham et pourrait bien débloquer la situation d’Harry Kane, qui continue à faire parler de lui à Londres.

Tottenham reste évasif au sujet d'Harry Kane