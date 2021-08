Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Guardiola envoie déjà un message fort à Grealish !

Publié le 15 août 2021 à 18h05 par La rédaction

Tout juste arrivé à Manchester City, Jack Grealish est déjà titulaire ce dimanche contre Tottenham. Mais pour Pep Guardiola, il va falloir patienter pour que l’ancien capitaine d’Aston Villa s’intègre au mieux.