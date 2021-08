Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos... Kimpembe valide totalement le recrutement de Leonardo !

Publié le 15 août 2021 à 17h30 par La rédaction mis à jour le 15 août 2021 à 17h32

Homme fort de Mauricio Pochettino depuis son arrivée, Presnel Kimpembe s’est imposé comme un cadre du PSG à seulement 26 ans. Après le recrutement de Lionel Messi, le défenseur français a fait un point sur le mercato parisien. Et le vice-capitaine parisien a l’air d’apprécier…

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le PSG est connu pour ses énormes dépenses sur le mercato. De Javier Pastore à Achraf Hakimi, en passant par Angel Di Maria et Kylian Mbappé, Paris a le chéquier facile. Et il faut dire que le recrutement est à la hauteur des ambitions. L’objectif suprême est toujours le même : gagner la Ligue des Champions. Et même si le PSG n’a toujours pas coché cette case, on s’en rapproche avec une finale en 2020 et une demi-finale en 2021, mais également un recrutement taillé pour les sommets cet été. Avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et enfin Lionel Messi, le PSG se donne plus que jamais les moyens de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles . Ce qui plaît forcément à Presnel Kimpembe, formé au PSG, et vice-capitaine du club de la capitale. « Le PSG c’est un grand club qui prend l’ampleur d’année en année donc de pouvoir recruter les meilleurs joueurs saison après saison, c’est toujours un bonheur. La porte est toujours ouverte pour tous les grands joueurs qui veulent venir. C’est un plaisir de pouvoir m’entraîner et jouer avec eux », a confié l’international français dans l’émission This is Paris publiée sur la chaîne Youtube du PSG.

